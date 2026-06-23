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НовостиПроисшествия23 июня 2026 0:00

Спасатели нашли катер пропавших рыбаков на Камчатке, людей на судне нет

МЧС продолжает работу по поиску троих рыбаков на Камчатке
Анна ПЕТРОВА
Спасатели нашли катер пропавших рыбаков на Камчатке, людей на судне нет

Спасатели нашли катер пропавших рыбаков на Камчатке, людей на судне нет

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели на Камчатке обнаружили катер, на котором ранее находились пропавшие рыбаки. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Как сообщили в МЧС, на обнаруженном судне людей не оказалось. В районе поисков продолжают работу буксир Морской спасательной службы и добровольцы.

«Спасатели поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю, ведущие поиск на вертолете МИ-8, обнаружили перевернувшийся катер», — говорится в сообщении в мессенджере «Макс».

Спасатели обследовали акваторию напротив бухт Вилючинская и Жировая.

В районе поисковой операции продолжают работу буксир Морской спасательной службы «Капитан Мишин» и волонтеры.

23 июня стало известно, что на Камчатке перевернулся катер с тремя мужчинами, когда они вышли рыбачить в Авачинский залив. Позднее на их поиски вылетел борт МЧС.