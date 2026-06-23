Спасатели нашли катер пропавших рыбаков на Камчатке, людей на судне нет Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели на Камчатке обнаружили катер, на котором ранее находились пропавшие рыбаки. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Как сообщили в МЧС, на обнаруженном судне людей не оказалось. В районе поисков продолжают работу буксир Морской спасательной службы и добровольцы.

«Спасатели поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю, ведущие поиск на вертолете МИ-8, обнаружили перевернувшийся катер», — говорится в сообщении в мессенджере «Макс».

Спасатели обследовали акваторию напротив бухт Вилючинская и Жировая.

В районе поисковой операции продолжают работу буксир Морской спасательной службы «Капитан Мишин» и волонтеры.

23 июня стало известно, что на Камчатке перевернулся катер с тремя мужчинами, когда они вышли рыбачить в Авачинский залив. Позднее на их поиски вылетел борт МЧС.