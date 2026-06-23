В результате удара ВСУ повреждены 10 многоквартирных домов в Воронеже Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате атаки ВСУ повреждения получили 10 многоквартирных жилых домов в Воронеже. Об этом проинформировал губернатор Александр Гусев.

«Повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали шесть домов — в них преимущественно повреждены кровли», — написал Гусев в мессенджере «Макс».

По данным главы региона, более серьезно от атаки ВСУ пострадало промышленное предприятие в левобережной части города, на котором возник пожар.

Также Гусев сообщил о примерно 50 жалобах на поврежденные в результате вражеского удара машины.

Напомним, что прошлой ночью силы ПВО РФ в Воронежской области сбили 18 БПЛА. Опасность атаки БПЛА была объявлена в Бутурлиновском, Россошанском, Лискинском, Острогожском районах города.