Школьник на Камчатке установил новый рекорд: выпускник первым в регионе собрал 300 баллов на ЕГЭ

На Камчатке выпускник получил 100 баллов баллов по трём предметам ЕГЭ Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Выпускник школы № 15 г. Петропавловска-Камчатского Иван Бакумцев показал уникальный результат на ЕГЭ-2026. Школьник впервые в истории региона набрал 100 баллов по трем ЕГЭ — русскому языку, профильной математике и физике. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Впервые в истории Камчатки наш выпускник набрал максимальные 300 баллов сразу по трем предметам ЕГЭ», — написал Солодов в «Максе».

Бакумцев обучался в психолого-педагогическом классе. Результаты ЕГЭ по остальным предметам пока не опубликованы. На данный момент в регионе зафиксировано уже 11 работ, получивших 100 баллов.

Губернатор поздравил выпускника и всех школьников, подчеркнув, что камчатская молодежь в очередной раз доказала: на полуострове растут умные и талантливые люди.

Тем временем одиннадцатиклассник из Новоуральска набрал максимальное количество баллов на ЕГЭ по химии — 100.