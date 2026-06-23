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НовостиОбщество23 июня 2026 1:49

Школьник на Камчатке установил новый рекорд: выпускник первым в регионе собрал 300 баллов на ЕГЭ

На Камчатке выпускник получил 100 баллов баллов по трём предметам ЕГЭ
Анна ПЕТРОВА
На Камчатке выпускник получил 100 баллов баллов по трём предметам ЕГЭ

На Камчатке выпускник получил 100 баллов баллов по трём предметам ЕГЭ

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Выпускник школы № 15 г. Петропавловска-Камчатского Иван Бакумцев показал уникальный результат на ЕГЭ-2026. Школьник впервые в истории региона набрал 100 баллов по трем ЕГЭ — русскому языку, профильной математике и физике. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Впервые в истории Камчатки наш выпускник набрал максимальные 300 баллов сразу по трем предметам ЕГЭ», — написал Солодов в «Максе».

Бакумцев обучался в психолого-педагогическом классе. Результаты ЕГЭ по остальным предметам пока не опубликованы. На данный момент в регионе зафиксировано уже 11 работ, получивших 100 баллов.

Губернатор поздравил выпускника и всех школьников, подчеркнув, что камчатская молодежь в очередной раз доказала: на полуострове растут умные и талантливые люди.

Тем временем одиннадцатиклассник из Новоуральска набрал максимальное количество баллов на ЕГЭ по химии — 100.