ВСУ расстреляли родителей детей, спасенных из Родинского в ДНР Фото: REUTERS.

Супругов, чьих детей на днях спасли в Родинском в ДНР, расстреляли боевики Владимира Зеленского, заподозрив их в лояльности России. Об этом интервью ТАСС сообщила бабушка детей Ирина Москаленко.

По ее словам, ее 34-летнего сына и 32-летнюю невестку заподозрили в том, что они помогают российским военным, и начали бить дроном по дому. Вспыхнул пожар, который пытались потушить.

«Им не дали дойти до генератора, чтобы запустить его, запустить скважину, чтобы потушить пожар. Их расстреляли из автоматов», — сказала женщина.

Сама женщина и внуки находились в этот момент в горящем строении. Спастись им помог сосед.

До этого, напоминает агентство, российские бойцы спасли пенсионерку и двух ее маленьких внуков из Родинского. До позиций ВС РФ женщина и дети под прикрытием российских бойцов шли пешком трое суток.

Ранее сообщалось, что боевики Владимира Зеленского расстреляли и сожгли семью мирного жителя из Селидово из пяти человек в Донецкой Народной Республике. Об этом стало известно после освобождения населенного пункта российской армией.

Позже стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли супружескую пару в поселке Шевченко под Красноармейском (украинское название - Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР).