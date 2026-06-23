Аналитик Крайнер: Британия провоцирует РФ, чтобы развязать большую войну. Фото: Vadim Nekrasov/GLOBAL LOOK PRESS

Власти Британии провокациями против России предпринимают отчаянные попытки развязать большую войну. Так Лондон хочет отвлечь население от внутренних проблем. Об этом в эфире YouTube-канала заявил политолог Алекс Крайнер.

Как отметил эксперт, эти попытки уже стали отчаянными. Все потому что у них дома ситуация на грани революции или гражданской войны.

«Британцы — главные разжигатели конфликта на Украине против России», — отметил он.

Причем, добавил Крайнер, британцы пытаются скрывать свои действия, они хотят, чтобы Россия отреагировала.

«Трамп это должен видеть. Ему придется решить, на чьей он стороне», — заключил эксперт.

Ранее с СВР сообщили, что в Британии собираются ответить на успехи российской армии «на украинском театре военных действий». Для ответа Лондон готовит очередные гнусные провокации.

Также по информации Службы внешней разведки России, Великобритания активно лоббирует продолжение боевых действий на Украине, поскольку её экономика получает от этого многомиллиардные доходы. Ожидается, что за счет средств стран ЕС будут значительно увеличены поставки украинской армии беспилотников, что принесет британским оборонным компаниям свыше 6 миллиардов долларов.