В очереди на Крымский мост стоят 975 автомобилей к утру 23 июня. Фото: Kremlin Pool/GLOBAL LOOK PRESS

По данным на утро 23 июня в очереди на Крымский мост стоят 975 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту в «Максе».

Отмечается, что в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани стоят 365 машин. Время ожидания более часа.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 610 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июня ВСУ нанесли массированный удар дронами по Крыму и Кубани. На Керченской паромной переправе погиб один человек, еще один пострадал. Всего, по данным крымского руководства, на Керченском полуострове жертвами стали четыре человека. Ранены почти три десятка.

До этого глава Минобороны Украины Федоров угрожал превратить Крымский полуостров в остров.