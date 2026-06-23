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НовостиОбщество23 июня 2026 3:48

Россиянам напомнили о критериях фото на паспорт: чего лучше избегать

В МВД назвали требования к фото на российский паспорт
Анна ПЕТРОВА
В МВД назвали требования к фото на российский паспорт

В МВД назвали требования к фото на российский паспорт

Фото: Тимур ХАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Получая российский паспорт, важно правильно сделать фотографию. Для документа РФ она должна соответствовать внешности гражданина на день подачи заявления. Снимок может быть как черно-белым, так и цветным, однако волосы не должны закрывать глаза. Об этом напомнили в МВД для РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что фото на паспорт должно быть 35×45 мм, без головного убора, соответствовать возрасту заявителя и быть идентичным во всех экземплярах.

В МВД также отметили, что для граждан, чьи религиозные убеждения не позволяют появляться на людях без головного убора, допускается фотография в головном уборе, при условии что он не скрывает овал лица. При этом лицо на снимке должно быть в фокусе — от кончика подбородка до линии волос и от носа до ушей.

Ранее в Госдуме РФ выступили с предложением заменять паспорта гражданам по достижении 60 лет.