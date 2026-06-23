В Иране заявили о полном сохранении контроля над Ормузским проливом: довоенного управления не будет

Галибаф: Иран сохранит контроль над Ормузским проливом. Фото: Bulkin Sergey/GLOBAL LOOK PRESS

Довоенного управления Ормузским проливом больше никогда не будет. Об этом в интервью агентству IRNA заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

«Конечно, международные правила будут соблюдаться, но Иран будет управлять Ормузским проливом», — цитируют чиновника журналисты.

Накануне, напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Бюргенштоке заявил, что Ормузский пролив открыт для судоходства. По его словам, минувшей ночью через пролив уже прошли миллионы баррелей нефти.

Еще днем ранее президент США Дональд Трамп начал угрожать, что уничтожит Иран, и заодно оскорбил его и всех его жителей, назвав «чертовой страной». А причина опять в Ормузском проливе.