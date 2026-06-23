Депутат Ивлев: премьеры Британии уходят с поста, как только идут против России. Фото: Marcin Nowak/GLOBAL LOOK PRESS

Британские премьеры, которые начинают активно поддерживать Украину и берут агрессивный курс относительно России, подолгу не засиживаются в своем кресле. Об этой любопытной закономерности в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

«Отставки премьеров Британии, начиная с Джонсона, показательны и закономерны. Как только они активно начинают помогать киевского режиму и вести активный агрессивный курс против России, следует отставка», - отметил собеседник агентства.

Простые британцы выступают против агрессивной милитаристской политики своих властей, поэтому как и предшественники, Стармер сначала стремительно потерял популярность и потому был вынужден уйти в отставку. И пока Лондон не изменит отношения к России, эти отставки будут регулярными и частыми.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально объявил о своей отставке в понедельник, 22 июня 2026 года. С трагическим лицом «еле сдерживал слезы», как написала местная пресса, политик вышел к журналистам на Даунинг-стрит и дрожащим голосом зачитал «прощальное» обращение». Это уже четвертая подобная сцена за последние пять лет.