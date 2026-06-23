Сотрудники ФСБ пресекли в Пятигорске двойной теракт против правоохранителей: кем оказались задержанные

ФСБ: в Пятигорске пресечен двойной теракт против правоохранителей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пятигорске пресечен двойной теракт против правоохранителей. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По делу силовики задержали двух женщин, доставлявших по указанию Киева мощные бомбы в Пятигорске. Их украинские спецслужбы хотели использовать в качестве смертниц.

По словам Петренко, 19-летняя девушка и 47-летняя женщина, не знакомые друг с другом, прибыли из Москвы в Пятигорск для совершения терактов. 20 июня женщины забрали из тайников рюкзаки, в которых хранились СВУ. Теракты планировалось свершить на подходе к контрольно-пропускному пункту одного из зданий силовых ведомств города. О том, что они будут террористками-смертницами, женщины не знали.

Накануне в Московской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух российских граждан, которые планировали взорвать железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами. Злоумышленники действовали по прямому указанию украинских спецслужб.