Трамп рассказал о ситуации в Ормузском проливе Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства. Такое решение принято по итогам переговоров между Вашингтоном и Тегераном, состоявшихся в Швейцарии.

«Ситуация в Ормузском проливе складывается у нас очень хорошо… Пролив полностью открыт», — сказал американский лидер, выступая перед журналистами в Белом доме.

По его словам, в воскресенье, 21 июня, через Ормузский пролив прошло рекордное количество нефтяных танкеров. Трамп также отметил, что достигнутые договоренности способствовали снижению напряженности в одном из ключевых для мировой торговли энергоносителями регионов.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран согласился вновь пригласить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты. Политик считает, что это первый шаг к денуклеаризации Ирана.