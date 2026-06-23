Пёс ценой жизни спас четырех российских разведчиков: что сделал терьер Дизель

Боец ВС РФ Воробей: пёс Дизель спас четверых разведчиков от FPV-дрона Фото: REUTERS.

Стаффордширский терьер по кличке Дизель героически погиб в зоне проведения специальной военной операции, защитив четырех российских военнослужащих от удара украинского FPV-дрона. О подвиге четвероногого бойца рассказал боец 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Воробей, передает РИА Новости.

Трагический инцидент произошел, когда разведывательная группа из четырех человек, передвигаясь двойками, обнаружила вражеский беспилотник. Бойцы начали оперативно укрываться, однако противник направил пикирующий дрон-камикадзе прямо на них.

В этот момент находившийся с военнослужащими стаффорд, который и раньше часто прыгал на птиц, среагировал на приближающийся дрон. Дизель совершил прыжок и перехватил летящий беспилотник зубами. В результате детонации снаряда собака погибла на месте, но полностью приняла удар на себя.

«Во время удара он схватил дрон на лету... Дрон разорвался, к сожалению, пес погиб. Но мы все целы остались. Четверых спас», — поделился воспоминаниями Воробей.

Благодаря самоотверженности пса никто из состава разведгруппы не пострадал. Дизель был всеобщим любимцем подразделения. Боец Воробей отметил, что преданность собаки сохранила жизни всей группе.

Напомним, это далеко не первый случай, когда собака таким образом проявила преданность хозяину. Сайт KP.RU подробно рассказывал о «пушистых спасателях».