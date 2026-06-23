Reuters: Аномальная жара убила не менее 18 человек во Франции. Фото: Sebastien Toubon/GLOBAL LOOK PRESS

Аномальная жара во Франции всего за два дня погубила 18 человек, двое из них дети двух и четырех лет. В некоторых регионах страны 22 июня столбики термометров поднимались выше 40°C. Об этом сообщает Reuters.

Малыши потеряли сознание в закрытом автомобиле. Кроме того, в числе погибших три пожилых человека в возрасте от 80 до 95 лет. Еще 13 человек утонули во время купания в небезопасных местах.

В некоторых частях Франции температура поднималась почти до 42°C. А кое-где жара побила предыдущий рекорд, который был зафиксирован в 1947 году.

В регионе Бордо температура поднялась до 41,9°C, побив рекорд, установленный в августе прошлого

Напомним, в прошлом году в нескольких регионах России устанавливалась аномальная погода. В то время, как на юге от 40-градусной жары мучались даже студенты из Африки, а на пляже можно было жарить яичницу, в Приволжье и центральной России из-за залповых дождей и внезапных гроз гибли люди и затапливало дороги.

В этом году аномальная погода на Урале. 22 июня в Свердловской области бушевал торнадо. Он оставил после себя разрушения: повалил деревья, оборвал ЛЭП, сорвал крыши с домов.