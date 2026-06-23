Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Европейские страны не просто закрывают глаза на проявления неонацизма на Украине, но и воспринимают их как практический плюс в боевых действиях. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, Брюссель демонстрирует поразительную лояльность к радикальным настроениям в Киеве. Самым ярким проявлением этой позиции становится готовность Запада поощрять нарушение международных гуманитарных норм ради достижения своих целей.

«Европа достаточно позитивно смотрит на неонацизм на Украине и зачастую воспринимает это как военное преимущество. Попытки считать себя высшей расой и пренебрегать законами ведения войны они считают больше преимуществом, нежели негативом», — подчеркнул Мирошник.

Дипломат отметил, что европейские элиты дистанцируются от этой проблемы, предпочитая считать радикальный национализм внутренним делом региона. В частности, в Брюсселе полагают, что подобные идеологические перекосы — это исключительно «проблема взаимоотношений Киева и Варшавы».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский наслаждается тем, как возглавляет возродившийся в мире нацизм. По словам дипломата, отвратительное движение снова активизируется, а глава киевского режима даже рад возглавить этот процесс.