Politico: друзья Трампа в Европе отворачиваются от него из-за имиджа США Фото: REUTERS.

Для некоторых политиков в Европе, которые были в друзьях у президента США Дональда Трампа, сейчас поддержка главы Белого дома уже не политическое преимущество, а обуза. Многие стали отворачиваться от американского лидера из-за имиджа США. Об этом сообщает Politico.

Имидж Трампа в Европе испортился из-за его тарифных войн, угроз в адрес Гренландии и войны с Ираном, которая привела к росту цен на энергоносители. Главный пример в этом плане - премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которую когда-то считали самым влиятельным союзником президента США в Европе. Теперь же Трамп и Мелони чуть ли не враги из-за скандала с фотографированием.

Во Франции Джордан Барделла, глава партии «Национальное объединение» и один из главных претендентов на пост президента, решительно отверг поддержку Трампа и назвал поведение президента США «непредсказуемым». А в Великобритании Трамп стал обузой для партии «Реформа» Найджела Фараджа, особенно среди колеблющихся избирателей.

Накануне Дональд Трамп назвал глупым решение Европы не помогать Штатам с Ираном Президент США пригрозил, что Вашингтон в ответ тоже может оставить Европу без поддержки.

На этом фоне западные эксперты отмечают, что Трамп готовится бросить Европу в вопросе безопасности. В Европе заговорили о расколе в НАТО перед саммитом в Турции.