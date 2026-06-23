Финансист Журавлев: ключевая ставка в 2027 году будет в границах 9 процентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Финансовый аналитик Артем Журавлев спрогнозировал, какая ключевая ставка может быть установлена в России в 2027 году Центробанком. По его оценкам, этот важный показатель может закрепиться на уровне 9% годовых. Эксперт связывает ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики с прогнозируемым замедлением инфляции и общей экономической динамикой.

Как отметил Журавлев в беседе с «Газета.Ru», Центральный Банк рассчитывает вернуть инфляцию к целевому показателю в 4% уже к указанному сроку. Необходимость в двузначной ставке отпадет, как только ценовое давление стабилизируется. Регулятор закладывает сценарий не мгновенного, а постепенного выхода из режима жестких ограничений. Дополнительным фактором выступает замедление экономики после периода перегрева в 2023-2025 годах. Высокая стоимость заимствований уже сейчас ограничивает кредитование и инвестиции, поэтому по мере ослабления инфляционного давления Банк России будет заинтересован в плавном снижении стоимости денег.

При этом аналитик подчеркнул, что возврата к исторически низким ставкам в 5-6% ожидать не стоит. Темп снижения будет напрямую зависеть от уровня инфляции, состояния внутреннего спроса и параметров бюджетной политики. Пока эти факторы остаются значимыми, ЦБ вряд ли будет торопиться с резким смягчением.

Изменения коснутся и розничного банковского сектора. По прогнозу Журавлева, при ключевой ставке около 9% средние ставки по вкладам для населения составят 7–10% годовых. Наиболее привлекательные условия по длинным депозитам могут достигать 10–11%. Эпоха сверхдоходных депозитов с доходностью 15–20% уйдет в прошлое, уступив место более умеренной и стабильной доходности.

А в сегменте кредитования ставки по потребительским кредитам будут в границах 15-22%, рыночная ипотека - 10-13%. В стране обсуждают изменение условий льготного кредитования: сейчас семейная ипотека выдается под 6% годовых. Однако правительство РФ приняло решение привязать процентную ставку напрямую к количеству несовершеннолетних детей в семье. Если в семье трое и более детей, то получить кредит можно под 4% годовых, пишет aif.ru.

Депутат Госдумы Каплан Панеш в комментарии Life.ru на ПМЭФ и вовсе предложил ввести ипотеку под 0% для неполных семей и тех, где работает только один родитель.

- Пора вводить нулевую ставку или полное списание долга для самых уязвимых категорий. Семья с одним работающим родителем (или единственный родитель – одиночка) сегодня находится в заведомо проигрышной позиции, - сказал парламентарий.