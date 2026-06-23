Режиссер Андрей Звягинцев попал в базу «Миротворца»

Авторы «Миротворца» обвинили Звягинцева в покушении на суверенитет Украины Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский режиссер Андрей Звягинцев попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Эта информация появилась на самом скандальном портале.

Поводом для внесения личных данных Звягинцева стало его посещение Крыма. Администрация базы обвинила режиссера в покушении на суверенитет Незалежной.

Более того, в базу добавили и его супругу фотографа Анну Матвееву вместе с его матерью Галиной.

Напомним, что «Миротворец» был разработан еще в 2014 году. Сайт содержит собранные незаконным путем личные сведения людей. В эту базу попадают граждане, которые по различным мотивам вызывают резко отрицательную реакцию у создателей ресурса.

Ранее KP.RU информировал, что в «Миротворец» недавно добавили приемного правнука генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева - Антона Милаева. Причиной стало его участие в специальной военной операции. Владельцы сайта обвинили мужчину в разрушении территориальной целостности страны.