Путин заявил о необходимости соблюдения международного права Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XIV Петербургского международного юридического форума заявил, что обеспечить глобальную и региональную стабильность, а также эффективно отвечать на вызовы XXI века возможно только при опоре на общепризнанные нормы и принципы международного права.

Российский лидер подчеркнул важность соблюдения общепризнанных правовых норм как основы для развития международного сотрудничества и укрепления стабильности в современном мире.

«Только на прочной основе общепризнанных правовых норм и принципов можно дать эффективный ответ на вызовы XXI века, обеспечить глобальную и региональную стабильность и прогресс, наладить равноправное взаимовыгодное сотрудничество», — сказано в приветствии главы государства, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Ранее Путин призвал мировое сообщество следить за соблюдением международного права, а также требовать соблюдения общих законов и порядка.