Жена Павла Деревянко не согласилась участвовать в новом шоу – дело в гонорарах Фото: СОЦСЕТИ.

Павел Деревянко и Зоя Фуць из тех пар, кто крайне редко соглашается на участие в каких-либо шоу. Их можно встретить на премьерах и красных дорожках, но скандальные реалити точно не про них. Хотя в этом сезоне пара согласилась стать участниками проекта на ТНТ «Сокровища императора». Зое приходится непросто, в кадре они не раз ссорились с мужем из-за возникающих сложностей.

Возможно, именно поэтому они отказалась, получив предложение принять участие в телешоу «Ставка на любовь». Но дело, как выяснилось, не только в сложностях формата – а быть постоянно под камерами совсем непросто. Жена Павла Деревянко, призналась, что отказались они совсем по иным причинам. Главная – не сошлись с организаторами по сумме гонорара.

- Ну и, в-третьих, не сошлись по гонорару чуть. Работы много, поэтому оставлять работу и уезжать куда-то — сложно. Нужно зарабатывать деньги, — цитирует Фуць Telegram-канал «Звездач».

Во-вторых, не получалось совместить графики актера, а во-вторых, а в-третьих, было непросто спрогнозировать, как отреагируют зрители на их появление в новом шоу, пишет Super.ru.

Напомним, Павел Деревянко и Зоя Фуць сыграли свадьбу в августе 2025 года, а их роман начался в 2022 году. Как позже признавался актер, будущая супруга впечатлилась одной из сцен популярного сериала с его участием и первой написала ему в соцсетях. Он ответил и так начались эти отношения. У супругов есть дети от прошлых союзов, но они смогли наладить хорошие отношения.