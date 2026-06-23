Лантратова готовит спецдоклад о преступлениях Украины против населения в РФ. Фото: Belkin Alexey/GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова подготовит спецдоклад о военных преступлениях Украины против мирного населения после ежедневных целенаправленных ударов по мирным объектам в России. Об этом омбудсмен заявила в интервью ТАСС.

Она добавила, что по каждому случаю ударов ВСУ ею собираются факты и данные, а в международные структуры направляются письма.

«Более того, мы будем делать отдельный спецдоклад по нарушению прав именно гражданского населения, мирных жителей, нарушению всех международных норм, потому что с точки зрения международного гуманитарного права — это военные преступления», — сказала Лантратова.

Ранее омбудсмен сообщила, что Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) стало первой международной организацией, которая ответила на обращение российской стороны в связи с атакой Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске.

До этого уполномоченный по правам человека в России заявила, что западные СМИ боятся освещать правду о трагедии в Старобельске.