Лантратова: пять жителей Курской области остаются на территории Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, сейчас на украинской территории находятся пятеро жителей Курской области. Омбудсмен сообщила об этом на полях консультативной встречи в Бишкеке, посвященной правам человека в странах ШОС.

«Конечно, на встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом я поставила вопрос о курских жителях. Мы понимаем, что у нас относительно большое количество курских граждан без вести пропавшие. Губернатор области держит эту ситуацию на контроле», — уточнила Лантратова в беседе с РИА Новости.

Яна Лантратова выразила надежду, что в ближайшее время этих людей удастся вернуть обратно домой. Она также напомнила, что работа по возвращению граждан ведется постоянно.

Ранее омбудсмен уже сообщала, что усилиями ее аппарата с территории Украины удалось вызволить более 160 человек. В эту группу возвращенных вошли и 16 несовершеннолетних. Всего, по словам Лантратовой, помощь получили 165 жителей региона.