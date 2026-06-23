Шойгу: сеть военных биолабораторий США разрастается по всему миру Фото: REUTERS.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что диалог в рамках БРИКС по вопросам биобезопасности крайне востребован. Причиной этому он назвал разрастающуюся по всему миру сеть американских военно-биологических лабораторий. Такое заявление он сделал на встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности .

«По всему миру разрастается сеть американских военно-биологических лабораторий. Они расположены в десятках стран мира. Всего порядка 120 объектов, 40 из которых — на Украине», — уточнил политик.

Шойгу добавил, что в этих лабораториях проводятся потенциально рискованные эксперименты с опасными патогенами и вирусами.

Ранее появились официальные подтверждения финансирования этих объектов со стороны США. Офис главы Национальной разведки США опубликовал доказательства того, что правительство Штатов многие годы выделяло средства на содержание более 120 биологических лабораторий в более чем 30 странах мира.