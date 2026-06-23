ВСУ ударили по школе в Запорожской области

Пострадавших в результате удара ВСУ нет. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины ударили по школе в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области, в результате чего здание получило повреждения. Об этом рассказали ТАСС власти региона. Были разрушены оконные конструкции и выведен из строя генератор. Также удар пришелся по автомобилю завхоза.

«Вечером 22 июня ВСУ тремя дронами атаковали школу №1 в селе Водяное.<...> Пострадавших нет», - заявили в администрации.

Специалисты уже приступили к оценке нанесенного ущерба, в ближайшее время они расскажут об итогах работы.

Ранее сайт KP.RU писал, что 22 июня украинские боевики нанесли массированные удары по Воронежу. Были повреждены 10 многоквартирных домов и шесть частных зданий. Есть также и жертвы среди мирного населения - в результате атаки погибли пять человек.