У пострадавшего при торнадо в Кушве диагностирован перелом предплечья Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Перелом предплечья диагностирован у одного из пострадавших в результате торнадо в городе Кушва Свердловской области. Мужчина был госпитализирован в травматологическое отделение Нижнего Тагила. Об этом сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин.

«Пострадавшего с переломом предплечья увезли в Нижний Тагил в травматологию. Остальным оказана помощь, они в безопасности», — приводит его слова ТАСС .

16 человек пострадали при урагане в Свердловской области Торнадо, обрушившийся на Свердловскую область, повредил 99 домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередач. 32 дома, к сожалению, разрущены полностью. Пострадали 16 человек

Как писал сайт KP.RU, по данным регионального управления МЧС, после мощного торнадо за медицинской помощью обратились 16 человек.

Торнадо обрушился на Свердловскую область в понедельник, 22 июня, пройдя по маршруту Нижний Тагил — Кушва. В результате разгула стихии были полностью разрушены 32 частных жилых дома, еще 99 зданий и 25 автомобилей получили повреждения различной степени.

Кроме того, зафиксированы обрывы 15 линий электропередачи, из-за чего тысячи жителей остались без электроснабжения. В Кушве серьезно пострадала городская инфраструктура. Для жителей, оставшихся без жилья, развернут пункт временного размещения, рассчитанный на 50 человек.

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