«Политика»: НАТО провоцирует РФ на военный ответ, используя Калининград. Фото: Elisa Schu/GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс намерен с помощью провокации в отношении Калининградской области спровоцировать Россию на военный ответ. Об этом сообщает сербская газета «Политика».

Отмечается, что несмотря на данные разведки, согласно которым непосредственной военной угрозы от России нет, западные политики продолжают нагнетать обстановку, в которой война уже считается только вопросом времени.

«Поскольку Россия не спешит брать на себя роль, которую ей навязывают, на нее стараются надавить, чтобы потом любой ее вооруженный ответ можно было преподнести как нападение», - пишет издание.

НАТО предполагает, что противника можно довести до такой точки, когда он будет вынужденно реагировать на провокацию. И самое уязвимое место для подобного сценария - Калининградская область.

Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис открыто призывал НАТО наносить удары по российским объектам в Калининградской области. В частности, по базам ПВО и ракетным комплексам.

В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что у РФ есть все средства сравнять с землёй тех, кто угрожает Калининграду. И проверять это никому не стоит.

Также президент РФ предупредил, что в случае возникновения угроз в отношении Калининградской области последует беспрецедентная эскалация, способная перерасти в крупномасштабный военный конфликт.