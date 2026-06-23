Школьница-квадробер зарезала родителей и собаку: фото с места преступления она разослала друзьям

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В Нидерландах 15-летняя школьница-квадробер зарезала своих родителей и собаку, а затем отправила жуткие фото друзьям в мессенджере. Трагедия произошла в городе Гронинген, где тела 53-летних Йохана и Матильды нашли с ножевыми ранениями. Об этом сообщает New York Post.

После нападения девочка сфотографировала убитых родителей и поделилась снимками с одноклассниками в мессенджере. Очевидцы рассказывали, что на кадрах были видны тела на полу и кровати, а также кровь и орудие преступления.

Полиция призвала граждан не распространять эти фото в сети и сообщать о подобных случаях. По данным прессы, подросток испытывала проблемы с самоидентификацией: она ползала на четвереньках, лаяла в школе и носила собачьи уши с хвостом. Родственники погибших заявили, что не могут осознать случившееся, и поблагодарили окружающих за поддержку. Расследование убийства продолжается.

Ранее KP.RU писал, как в Сочи 17-летний парень в порыве гнева бросился на родственников с ножом. Он расправился с матерью и нанес несколько ударов младшему брату. Позже его тело нашли рядом с родственницей.