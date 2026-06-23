Умерла Славенка Дракулич, писательница и журналистка из Хорватии

Умерла журналистка и одна из самых известных авторов Хорватии Славенка Дракулич. Фото: De Balie/wikipedia.org

Умерла журналистка и одна из самых известных авторов Хорватии Славенка Дракулич. На момент смерти ей было 76 лет. Об этом информирует агентство AFP со ссылкой на заявление близкой подруги писательницы.

По имеющимся сведениям, Дракулич скончалась 20 июня. Автор родилась в 1949 году в городе Риека. Дракулич стала одной из первых среди писательниц бывшей Югославии, открыто поднимавшей вопросы о положении женщины в социуме.

Широкую известность ей принесли работы - «Как мы пережили коммунизм и даже смеялись при этом», «Балканский экспресс: фрагменты с другой стороны фронта» и роман «Как будто меня там нет». Последнее произведение было посвящено теме сексуального насилия во время Боснийской войны. Книги Дракулич были переведены более чем на 20 языков. В России в 2026 году выпустили ее произведение «Теория печали Милевы Эйнштейн».

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