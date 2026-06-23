В Нидерландах впервые подвергли эвтаназии ребенка младше 12 лет. Фото: Carsten Reisinger/GLOBAL LOOK PRESS

В Нидерландах впервые подвергли эвтаназии ребенка младше 12 лет в соответствии с правилами, которые с 2024 года разрешают активное прекращение жизни пациентов в возрасте от 1 до 12 лет. Речь идет о неизлечимо больных детях, страдающих таким образом, который считается невозможным для облегчения. Об этом сообщает польский портал Dorzeczy.

Однако, несмотря на существующие правила, резонансный случай дошел до прокуратуры. Как сообщила министр здравоохранения Нидерландов Софи Херманс, заявление об эвтаназии поступило в специальную комиссию по оценке подобных случаев. Орган проанализировал документацию и поговорил с врачом, который участвовал в процедуре.

Сейчас мнение комиссии передано в прокуратуру. Именно следователи решат, действовал ли врач в соответствии с законом. Власти не раскрыли никаких подробностей о ребенке. Неизвестно, сколько ему было лет, какого он был пола или от какого заболевания страдал.

Журналисты отмечают, что согласно правилам, эвтаназия может быть применена только к детям, смерть которых ожидается в ближайшее время. Регулирование применяется в случаях тяжелых врожденных дефектов головного мозга, легких и сердца и серьезные метаболические заболевания.

Противники той процедуры настаивают, что речь идет о детях, которые не могут выразить свою волю самостоятельно. Часть экспертов обратила внимание, что окончательная оценка каждой процедуры принадлежит прокуратуре, а не медицинской комиссии, что может породить страх перед уголовной ответственностью.

В 2025 году областной совет города Тоскана в Италии одобрил законопроект об эвтаназии. Так регион стал первым, кто принял норму при отсутствии национального законодательства.