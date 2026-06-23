На севере Крыма временно отключено электричество из-за нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На севере Крыма временно отключили электричество из-за технологических нарушений в сетях. Об этом сообщает госпредприятие «Крымэнерго» в Telegram-канале.

Без света остались потребители в четырех городских округах и четырех районах республики. Отключения затронули Евпаторию, Красноперекопск, Саки и Джанкой. Также проблемы с электроснабжением возникли в Сакском, Красноперекопском, Джанкойском и Красногвардейском районах. Специалисты уже ведут аварийно-восстановительные работы.

По предварительным данным, электроснабжение планируют восстановить в течение суток. Других подробностей о причинах технологических нарушений пока не приводится.

Немногим ранее восточная часть Крыма осталась без света из-за повреждений в сетях. В «Крымэнерго» сообщали, что специалисты также проводили аварийно-восстановительные работы. Тогда энергоснабжение планировали восстановить вечером 22 июня.