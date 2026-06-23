Грушко: ЕС не заинтересован в переговорах с РФ по Украине. Фото: MFA Russia/GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз не заинтересован в переговорах по Украине, равно как не собирается и создавать условия для таких переговоров. Об этом на полях международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Дипломат напомнил, что сейчас в Европе рассуждают о том, кто будет представлять ЕС на переговорах с Россией.

«Но уже это свидетельствует о том, что Евросоюз на самом деле не заинтересован в проведении переговоров», — сказал замминистра, добавив, что и создавать условия для переговоров ЕС не хочет.

Прежде всего среди таких условий - прекращение военной и финансовой поддержки Киеву.

Накануне сообщалось, что в ЕС из-за обсуждения переговоров с Россией возникли разногласия, показавшие ошибки главы Евросовета Антониу Кошты. Споры о представителе ЕС в переговорах с Россией затянулись, лидеры опоздали на ужин на два часа и перенесли обсуждение Китая.

При этом неожиданное мнение прозвучало со стороны руководства Эстонии. Премьер-министр Кристен Михал выступил с утверждением, что Евросоюз не должен участвовать в переговорах между Россией и Украиной. Дескать, это ограничило бы возможности поставлять киевскому режиму оружие.