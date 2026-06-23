Премьер Литвы Ругинене объявила об отставке правительства. Фото: Fabian Sommerdpa/Global Look Press

Правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене объявило об отставке. Решение было принято единогласно на заседании кабинета министров. Глава правительства в своем прощальном слове заявила, что кабинет многое сделал для страны.

«Несмотря на все трудности, у нас есть чем гордиться, сделанным на благо государства и его людей», — сказала премьер.

Отставка премьера и всего состава правительства стала вынужденным шагом на фоне перемен в правящей коалиции. Вопрос о ее реформировании встал на повестку после того, как Социал-демократическая партия Литвы в начале июня приняла решение прекратить сотрудничество с партией «Заря над Неманом». Социал-демократы обвинили своих бывших партнеров в популистской политике, что сделало дальнейший союз невозможным.

Ранее KP.RU писал, что премьер-министр Литвы Инга Ругинене в мае впервые публично допустила возможность своего ухода на фоне скандала с утечкой персональных данных, назвав потенциальную отставку «лучшим подарком» для недругов республики