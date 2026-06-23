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НовостиВ мире23 июня 2026 8:33

Премьер Литвы Ругинене объявила об отставке правительства

Кабинет министров принял решение об уходе по общему согласию после выхода из коалиции одной из партий
Анна АДАМАЙТЕС
Премьер Литвы Ругинене объявила об отставке правительства. Фото: Fabian Sommerdpa/Global Look Press

Премьер Литвы Ругинене объявила об отставке правительства. Фото: Fabian Sommerdpa/Global Look Press

Правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене объявило об отставке. Решение было принято единогласно на заседании кабинета министров. Глава правительства в своем прощальном слове заявила, что кабинет многое сделал для страны.

«Несмотря на все трудности, у нас есть чем гордиться, сделанным на благо государства и его людей», — сказала премьер.

Отставка премьера и всего состава правительства стала вынужденным шагом на фоне перемен в правящей коалиции. Вопрос о ее реформировании встал на повестку после того, как Социал-демократическая партия Литвы в начале июня приняла решение прекратить сотрудничество с партией «Заря над Неманом». Социал-демократы обвинили своих бывших партнеров в популистской политике, что сделало дальнейший союз невозможным.

Ранее KP.RU писал, что премьер-министр Литвы Инга Ругинене в мае впервые публично допустила возможность своего ухода на фоне скандала с утечкой персональных данных, назвав потенциальную отставку «лучшим подарком» для недругов республики