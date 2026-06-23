Постпред Ирана при ООН рассказал о ситуации с Ормузским проливом Фото: REUTERS.

Ормузский пролив полностью открыт для прохода коммерческих судов и международного судоходства. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни.

«Ормузский пролив, конечно же, полностью открыт для коммерческого использования, и это происходит без взимания каких-либо сборов», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос во время брифинга в Женеве.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что довоенного управления Ормузским проливом больше никогда не будет. При этом, как он отметил, Иран будет управлять этим проливом.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также сообщал, что Ормузский пролив открыт для судоходства. По его словам, минувшей ночью через пролив уже прошли миллионы баррелей нефти.