Лавров назвал хамскими слова Зеленского о «наведении порядка» в Белоруссии Фото: REUTERS.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал хамскими слова руководителя киевского режима Владимира Зеленского о «наведении порядка» в Белоруссии. Об этом министр заявил на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ.

Лавров выразил поддержку белорусскому народу в связи с террористическим актом, который ВСУ совершили в Брянской области. После этого он отдельно прокомментировал заявления Зеленского в адрес Минска.

«Имею в виду хамское выступление Зеленского, требующего навести порядок на территории суверенного государства, а иначе он сам займется наведением там порядка», — сказал Лавров.

Немногим ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут обсудить угрозы Зеленского в адрес Минска. По его словам, предстоящий контакт лидеров станет хорошей возможностью затронуть этот вопрос. Также в Кремле отметили, что будут обсуждаться и другие темы.