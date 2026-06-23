Лавров назвал Зеленского фюрером и сказал, что этот опыт заразный Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал 23 июня, во вторник, главаря киевского режима Владимира Зеленского фюрером. По словам главы российской дипломатии, этот опыт является заразным. Свое заявление дипломат сделал на посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД России.

«Фюрер, он и есть фюрер. Его назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности, но видите, оказался этот образ заразный», - высказался Лавров о Зеленском.

Ранее KP.RU писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Германия вновь возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе, а Владимира Зеленского «назначили на роль фюрера». По оценке министра, под руководством киевского главаря и при ключевой роли Германии происходит новое сплочение европейских стран. Лавров охарактеризовал это как тревожный звоночек, отсылающий к событиям прошлого, он акцентировал, что подобные сценарии завершаются предсказуемо — крахом.