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НовостиПроисшествия23 июня 2026 9:06

Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Горловке выросло до 17

Пострадавшие при ударе по автобусу в Горловке получают необходимую медицинскую помощь
Семен ЗИМИН
Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Горловке выросло до 17

Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Горловке выросло до 17

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по гражданскому автобусу в Горловке количество раненых мирных жителей увеличилось до 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения после атаки на транспортное средство второго маршрута. В пресс-службе городской администрации уточнили, что среди раненых исключительно мирные граждане, которые находились в автобусе в момент происшествия.

Ранее глава городского округа Иван Приходько сообщал о 15 пострадавших в результате этой атаки. Представители властей отметили, что все пострадавшие получают необходимую помощь.

Напомним, что инцидент произошел 22 июня, когда беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал общественный транспорт в Горловке. По словам Ивана Приходько, агрессивные действия украинской стороны привели к новым жертвам среди мирного населения города.