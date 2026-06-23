Постпред Мельник: Украина готова к переговорам с РФ, но терпение не безгранично. Фото: Lev Radin/Sipa USA/ТАСС

Украинские власти готовы к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. Об этом заявил постпред республики в ООН Андрей Мельник, пишет «Укринформ».

При этом Мельник в хамской манере заявил, что протянутая Киевом рука «повисла в воздухе», и терпение украинских властей, мол, «не безгранично», ведь Украина может и изменить свою позицию.Прекращение огня по линии соприкосновения - и вовсе уже "большой компромисс" со стороны режима Зеленского.

Напомним, за последние годы Россия не раз предпринимала шаги для начала мирных переговоров с Украиной. Однако каждый раз Киев останавливал их. Так, в конце прошлого года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что мирные переговоры по Украине оказались на паузе вовсе не по вине России. Существенную роль сыграл Европейский союз, который подталкивает киевский режим к продолжению конфликта.

А в мае 2025-го президент России Владимир Путин отметил необходимость возобновления прямых переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что инициатива прекращения переговорного процесса исходила не от России.

При этом главарь киевского режима каждый раз отвергает условия, предлагаемые Москвой. Так, например, произошло и весной этого года.