Россияне установили новый рекорд по долгам: раскрыта сумма задолженности по налогам Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

К апрелю 2026 года совокупная задолженность россиян и компаний перед бюджетом достигла 4 трлн рублей, увеличившись за год примерно на треть, согласно данным Росстата. Издание «Известия» пишет, что это новый рекорд по долгам, который установили россияне за последнее время.

1,7 трлн рублей — недоимка по налогам, сборам и взносам. Остальное — пени, штрафы и проценты за просрочку. Эксперты связывают ухудшение финансового положения бизнеса с высокими ставками по кредитам, ростом издержек и замедлением экономики.

Расширение круга плательщиков НДС и усиление контроля налоговых органов могут увеличить задолженность компаний, что повысит риск банкротств в отдельных отраслях, считают эксперты.

Ранее KP.RU сообщил, как изменятся налоги на недвижимость в последнее время. С 2026 года отменят повышенную ставку на дорогие долгострои в России, выяснили аналитики.