Грушко рассказал о стремительном росте военных расходов НАТО

Грушко: Военные расходы НАТО вскоре могут достигнуть 65% от общемировых Фото: REUTERS.

В ближайшие пять – семь лет доля военных расходов стран НАТО может вырасти до 65% от общемировых показателей. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

По словам дипломата, сегодня оборонный бюджет альянса уже приближается к 53% от глобальных трат. Если государства — члены блока выполнят нормативы в 5% ВВП на военные нужды, эти цифры станут колоссальными.

Грушко подчеркнул, что столь стремительный рост милитаризации наглядно отражает истинные геополитические цели североатлантического альянса.

«Речь идет о противостоянии НАТО всему остальному миру, о желании обрести ресурсы для управления всеми процессами», — сказал замглавы МИД РФ, обратив внимание на то, что одна эта статистика прямо доказывает стремление блока к глобальному доминированию.

Ранее МИД России назвал НАТО мировым лидером по военным расходам. При этом, как отметили во внешнеполитическом ведомстве, гигантские траты на оборону не принесли Европе безопасность.