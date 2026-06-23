Помощник президента РФ Юрий Ушаков Фото: REUTERS.

Москва считает действия Армении направленными против интеграционных объединений с РФ. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Мы видим настойчивые попытки приверженцев порядка, основанного на правилах, нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует непосредственно наша страна", — сказал помощник президента на форуме "Примаковские чтения".

Ушаков подчеркнул, что внешние силы уверены, что историю и географию соседних народов можно пересмотреть. Однако это неправда, и Россия будет всячески противостоять этим веяниям.

Ранее KP.RU сообщил, что власти Армении выбрали путь в евроинтеграцию. Нужно отметить, что президент России Владимир Путин заявил, что это право каждого суверенного государства. Но он обратил внимания, что Еревану не удастся одновременно быть в ЕС и в ЕАЭС.