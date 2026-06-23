Ушаков заявил, что Европа предпринимала попытки связаться с Россией Фото: REUTERS.

Евросоюз пытался выйти на контакт с Россией. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Журналисты спросили его, были ли у ЕС попытки связаться с Москвой. Ушаков подтвердил, что такие шаги предпринимались.

«Какие-то (попытки – прим.ред.) были, конечно», - сказал Ушаков.

Россия, в свою очередь, остается готова к диалогу с Евросоюзом. На этот вопрос помощник президента тоже ответил прямо.

Немногим ранее в ЕС возмутились попытками главы Евросовета Антониу Кошты наладить контакты с Россией. По данным Politico, часть европейских стран не знала о действиях европейского политика и была удивлена. Особенно резко отреагировали страны Балтии. Они выражали крайнее возмущение. Однако какие-либо подробности не раскрывались.