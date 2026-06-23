Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

В Кремле отметили, что волатильность на нефтяных рынках влияет на все страны, включая Россию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках - да, она имеет место. И она так или иначе влияет на все экономики мира. Это влияет и на нашу экономику», — прокомментировал Песков колебания цен на нефть. Но также представитель Кремля поспешил уточнить, что цены на топливо в меньшей степени влияют на российскую экономику, нежели на бюджет других стран.

Напомним, сейчас в Европе разгорается настоящий энергетический кризис. Брюссель страдает из-за ограничений на топливо. Конфликт в Иране и блокировка Ормузского пролива негативно влияют на все отрасли в Европе. При этом Брюссель не хочет обращаться за помощью в Россию, усугубляя свое положение еще сильнее.