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НовостиПолитика23 июня 2026 9:43

Песков: волатильность на нефтяных рынках влияет на все страны, включая РФ

В Кремле высказались о ситуации на рынке с нефтью
Людмила МИТРОХИНА
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: REUTERS.

В Кремле отметили, что волатильность на нефтяных рынках влияет на все страны, включая Россию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках - да, она имеет место. И она так или иначе влияет на все экономики мира. Это влияет и на нашу экономику», — прокомментировал Песков колебания цен на нефть. Но также представитель Кремля поспешил уточнить, что цены на топливо в меньшей степени влияют на российскую экономику, нежели на бюджет других стран.

Напомним, сейчас в Европе разгорается настоящий энергетический кризис. Брюссель страдает из-за ограничений на топливо. Конфликт в Иране и блокировка Ормузского пролива негативно влияют на все отрасли в Европе. При этом Брюссель не хочет обращаться за помощью в Россию, усугубляя свое положение еще сильнее.