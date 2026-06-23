В Кремле объяснили планы США по выпуску ракет на автозаводах дефицитом оружия Фото: REUTERS.

Планы США привлечь мощности крупнейших автомобильных концернов для производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и крылатых ракет Tomahawk напрямую связаны с серьезным дефицитом вооружений в американских запасах. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Здесь вполне все объяснимо. Собственно, были военные действия в зоне Персидского залива во время агрессии против Ирана. Помимо этого, США продолжают в значительном количестве продавать вооружение для Украины. Это тоже всем хорошо известно. И, конечно, все склады изрядно истощены», — сказал представитель Кремля.

Ранее в Пентагоне заявляли о планах расширить государственно-частное партнерство и использовать конвейерные линии автогигантов для ускорения темпов оборонного производства, которые буксуют из-за кризиса цепочек поставок в традиционном военно-промышленном комплексе.