Песков: Путин вручит орден Жукова президентскому полку по случаю его 90-летия Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин 23 июня вручит орден Жукова президентскому полку по случаю его 90-летия. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, 21 июня вышел и подписанный президентом РФ указ №433 . На 22 его страницах - имена не только награжденных врачей, но и многодетных матерей, железнодорожных работников и даже деятелей культуры. Кроме того, в этот же день звание Народного артиста России глава государства присвоил Владимиру Конкину.

12 июня, в День России, в Кремле для гостей распахнул двери торжественный Георгиевский зал. В увенчанном славой зале, по традиции, президент наградил лучших из лучших – Героев Труда, кующих славу нашего Отечества. В 2026 году чествовали врачей, педагогов, токарей, инженеров космических, оружейников.