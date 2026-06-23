Лавров заявил, что Франция в Африке опирается на украинских боевиков Фото: REUTERS.

Франция при попытках свергнуть правительства в Африке опирается в том числе на боевиков украинских формирований. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр выступил на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ. Он отметил, что Париж использует не только местных сепаратистов. По словам Лаврова, к этому также привлекаются террористические группировки и украинские формирования.

«Париж опирается не только на местных сепаратистов, но и на террористические группировки, а также все больше на боевиков украинских формирований, которые решили открыть в Африке второй фронт против России», — сказал Лавров.

Немногим ранее директор департамента государств Африки южнее Сахары МИД России Анатолий Башкин заявил, что украинские военные советники работают в Африке за деньги Франции. По его словам, их направляют на континент для помощи террористам и обучения работе с беспилотниками. Дипломат объяснял это тем, что у Киева нет собственных финансовых ресурсов.