Лавров напомнил о рекомендации эвакуировать дипломатов из Киева Фото: REUTERS.

Рекомендации зарубежным странам эвакуировать свой дипломатический персонал из Киева остаются в силе. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил в ходе выступления на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ во вторник, 23 июня.

«Еще месяца два назад мы официально предупредили всех иностранных коллег — и посольства, и представительства компаний, — что рекомендуем во избежание недоразумений эвакуироваться из Киева. Эта рекомендация остается в силе», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Сергей Лавров предупредил госсекретаря США Марко Рубио о системных ударах российских войск по Киеву в ответ на атаки киевского режима против мирного населения. Дипломат рекомендовал обеспечить безопасность американских граждан и провести эвакуацию дипперсонала.

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, комментируя такие призывы, заявила, что Евросоюз не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева, а, напротив, увеличит военную помощь Украине.