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НовостиОбщество23 июня 2026 10:03

В Ярославской области три женщины осквернили памятник героям войны

Следователи задержали трех жительниц Ярославской области, которые осквернили мемориал воинам Великой Отечественной войны
Анастасия СУТОРМИНА
В Ярославской области три женщины осквернили памятник героям войны

В Ярославской области три женщины осквернили памятник героям войны

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Борисоглебский Ярославской области три пьяные местные жительницы осквернили памятник-мемориал погибшим воинам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении СК России

Инцидент произошел ночью 19 июня. Его запечатлели камеры видеонаблюдения. Три женщины повернулись к вечному огню спиной и нагнулись.

Как отмечают следователи, вся троица задержана, в отношении них уже возбуждено уголовное дело за осквернение памятников.

Ранее в Омской области были задержаны двое 17-летних молодых людей, которых подозревают в осквернении памятника воинам Великой Отечественной войны. Возбуждено уголовное дело.

Также сообщалось, что в Алтайском крае трое мальчиков сушили вещи на Вечном огне. Случай произошел в Рубцовске на мемориальном комплексе, посвященном подвигу солдат в годы Великой Отечественной войны.