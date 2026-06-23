В Ярославской области три женщины осквернили памятник героям войны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Борисоглебский Ярославской области три пьяные местные жительницы осквернили памятник-мемориал погибшим воинам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении СК России

Инцидент произошел ночью 19 июня. Его запечатлели камеры видеонаблюдения. Три женщины повернулись к вечному огню спиной и нагнулись.

Как отмечают следователи, вся троица задержана, в отношении них уже возбуждено уголовное дело за осквернение памятников.

Ранее в Омской области были задержаны двое 17-летних молодых людей, которых подозревают в осквернении памятника воинам Великой Отечественной войны. Возбуждено уголовное дело.

Также сообщалось, что в Алтайском крае трое мальчиков сушили вещи на Вечном огне. Случай произошел в Рубцовске на мемориальном комплексе, посвященном подвигу солдат в годы Великой Отечественной войны.