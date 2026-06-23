В России раскрыли жестокое убийство и изнасилование, совершенные 40 лет назад: как удалось поймать преступника

В КБР осудили мужчину за убийство и изнасилование, совершенные 40 лет назад Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кабардино-Балкарии осудили на 15 лет мужчину, который более 40 лет назад убил жену своего отца, а затем изнасиловал и убил её дочь. Всё это время убийца скрывался, но благодаря пересмотру старых дел с применением новых технологий его вину удалось доказать. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Согласно материалам дела, в мае 1984 года мужчина прибыл в Нальчик с целью расправиться с новой семьёй своего отца. Он вошел в квартиру, нанес ножевые ранения его жене, от которых она скончалась. Затем он изнасиловал и задушил 15-летнюю дочь женщины. Завладев драгоценностями и деньгами, он скрылся с места преступления.

В 1984 году следствие не доказало причастность мужчины и было приостановлено. Однако через 40 лет экспертиза выявила на вещественных доказательствах его биологические следы. 67-летнего мужчину задержали в другой стране по запросу российских силовых структур, экстрадировали в Россию и приговорили к 15 годам колонии.

Ранее KP.RU сообщил, что бывший криминалист рассказал, как технически удаётся раскрывать преступления, совершённые десятки лет назад.