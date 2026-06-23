Установлена личность умершего в Турции россиянина: мужчина связан с силовыми структурами Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Установлена личность россиянина, который скончался в Анталье. На турецком курорте найден мертвым 51-летний турист Сергей Тремасов, бывший полицейский из Магнитогорска. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе полицейского главка региона.

«Мы выражаем соболезнования. Известно, что в органы внутренних дел Сергей Тремасов поступил на службу в 1993 году, вышел на пенсию в 2022-м в звании старшего лейтенанта полиции с должности командира взвода ППСП УМВД России по городу Магнитогорску», — говорится в сообщении от ведомства. В Совете ветеранов МВД отметили, что окажут всю необходимую помощь родственникам погибшего.

Напомним, российский турист Сергей Тремасов, 51 год, найден мертвым в саду жилого дома в Анталье. Он прибыл на курорт 10 июня. Тело обнаружено местными жителями в районе Гюзельоба, полиция и медики констатировали смерть. Причина смерти не разглашается, отмечается, что в турецкой полиции говорят: необходимо дождаться заключения судмедэксперта.

Ранее KP.RU сообщил, что в Таиланде расследуют дело о смерти россиянина. Отмечается, что гражданин РФ погиб, упав с высоты. Полиции придется установить, сам ли турист сорвался или ему помогли.