Конец июня удивит москвичей: синоптик спрогнозировал возвращение жары в столицу

Конец июня порадует москвичей жаркой погодой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Москвы в конце июня ждет резкая смена погоды. После нескольких теплых дней в столицу придет похолодание с дождями, а затем снова вернется летняя жара, рассказал синоптик Александр Ильин. Об этом пишет RTVI.

«Сегодня и завтра [23-24 июня] будет теплая погода без осадков. Будет солнечно, но ветрено: сегодня порывы местами достигнут 10-15 м/с. Ветер будет дуть в основном с северо-запада со скоростью 5-10 м/с», – отметил синоптик.

По словам специалиста, 25 и 26 июня в Москве станет заметно прохладнее. В регион придет холодный атмосферный фронт, который принесет облачность, кратковременные дожди и понижение температуры. Днем столбики термометров будут показывать от 15 до 20 градусов, а ветер сохранит северо-западное направление.

Уже в выходные погода начнет улучшаться. В субботу воздух прогреется до 23 градусов, а в воскресенье температура повысится до 23-28 градусов. Начало следующей недели также будет теплым, а 30 июня, по прогнозу Ильина, может стать самым жарким днем месяца. Температура достигнет 27-29 градусов, осадков не ожидается.

Прежде синоптик Татьяна Позднякова объяснила, что сильная жара не характерна для большинства регионов России. По ее словам, температура воздуха на уровне 23-24 градусов считается комфортной летней нормой, пишет телеканал 360.ru.