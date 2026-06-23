Лавров раскрыл сакральный смысл фразы «Работайте, братья!»

Лавров объяснил иностранным послам, что означает фраза «Работайте, братья!» Фото: REUTERS.

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил иностранным дипломатам значение фразы «Работайте, братья!» и заявил, что судьба, постигшая террористов, ждет их последователей. Об этом Лавров говорил в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.

«Работайте, братья! - эти слова много лет назад передал по рации перед смертью наш боец, дагестанец, которого окружила банда террористов на Кавказе. В итоге те террористы были уничтожены. Та же участь ждет и их современных последователей», - заявил Лавров.

Лавров также напомнил, что на Петербургском экономическом форуме Путин, комментируя послание Зеленского, обратился к российским военнослужащим с теми же словами - «Работайте, братья!».

Ранее KP.RU сообщил, что Геннадий Зюганов назвал призыв президента «Работайте, братья!» обращенным к каждому гражданину Российской Федерации.