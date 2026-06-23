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НовостиПолитика23 июня 2026 10:43

Лавров раскрыл сакральный смысл фразы «Работайте, братья!»

Лавров объяснил иностранным послам, что означает фраза «Работайте, братья!»
Сергей КУДРИН
Лавров объяснил иностранным послам, что означает фраза «Работайте, братья!»

Лавров объяснил иностранным послам, что означает фраза «Работайте, братья!»

Фото: REUTERS.

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил иностранным дипломатам значение фразы «Работайте, братья!» и заявил, что судьба, постигшая террористов, ждет их последователей. Об этом Лавров говорил в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.

«Работайте, братья! - эти слова много лет назад передал по рации перед смертью наш боец, дагестанец, которого окружила банда террористов на Кавказе. В итоге те террористы были уничтожены. Та же участь ждет и их современных последователей», - заявил Лавров.

Лавров также напомнил, что на Петербургском экономическом форуме Путин, комментируя послание Зеленского, обратился к российским военнослужащим с теми же словами - «Работайте, братья!».

Ранее KP.RU сообщил, что Геннадий Зюганов назвал призыв президента «Работайте, братья!» обращенным к каждому гражданину Российской Федерации.